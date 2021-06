Oculus Quest : finalement, le jeu VR Blaston n’intègrera pas de publicités

La dernière mise à jour de l‘Oculus Quest 1&2 apporte quelques nouveautés pour le moins polémiques, à l’instar des publicités intégrées dans les jeux. L’intégration de pubs reste évidemment optionnelle pour les devs, mais le studio Resolution Games avait tout de même accepté d’être l’un des premiers parrains de cette nouveauté en intégrant quelques bandeaux de pubs dans son (excellent) jeu de duel Blaston.

Un exemple de publicité affichée dans le jeu Blaston. Ces bandeaux ont depuis été retirés du jeu

La décision du studio a été plutôt très mal reçue par les nombreux fans du titre, qui se sont empressés de lâcher un avis négatif sur l’Oculus Store. Blaston étant payant, les joueurs comprenaient mal qu’un second mode de financement vienne « parasiter » une expérience de jeu déjà payée plein pot. Face à un bad buzz d’une rare virulence, le patron du studio Tommy Palm a décidé de faire marche arrière : « Blaston n’est pas le mieux placé pour ce type de test publicitaire » a déclaré le jeune CEO, conscient que la popularité de son titre (et donc de son studio) était en jeu. Resolution Games envisage toutefois de placer de la pub sur le titre VR Bait, un jeu de pêche en free-to-play.

Ce backclash pourrait bien faire comprendre à Facebook que sa marge de manoeuvre, en terme de monétisation, est sans doute bien plus limitée que prévu. Nombre de personnes ne souhaitent pas acheter d’Oculus Quest à cause du compte Facebook obligatoire, et la pub sur les titres payants semble tracer une nouvelle ligne rouge à ne pas franchir. Et comme les meilleurs jeux du Quest sont payants…