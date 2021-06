Le Mobile World Congress 2021 (MWC 2021) aura lieu la semaine prochaine et Samsung nous promet une importante présentation, au point de dévoiler « l’avenir des montres connectées ».

Dans son invitation, Samsung indique :

Samsung dévoilera également sa vision de l’avenir des montres connectées lors de l’événement, avec de nouvelles opportunités pour les développeurs et les utilisateurs, conçues pour offrir une nouvelle ère d’expériences pour les montres connectées. En outre, comprenant que la sécurité des appareils n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui, l’entreprise partagera ses dernières améliorations et innovations en matière de sécurité, conçues pour offrir aux utilisateurs protection et tranquillité d’esprit dans un monde ouvert et connecté.

Il est pour l’instant difficile de savoir exactement ce que Samsung va annoncer. Mais il n’est pas impossible que le constructeur tease ses Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4. Les rumeurs parlent d’une disponibilité au mois d’août, mais Samsung pourrait donner un aperçu la semaine prochaine.

Le rendez-vous est donné pour le 28 juin à 19h15. Il sera possible de suivre la présentation sur la chaîne YouTube de Samsung. On notera au passage que d’autres sujets devraient être de la partie. Comme on peut le voir le carton d’invitation, il y a l’arrière d’un smartphone (en haut en rouge), un ordinateur portable (en bleu à gauche) et un appareil avec le S Pen (à droite en orange).