La prochaine MWC de Barcelone a été décalée au mois de juin 2021

La pandémie « qui n’en finit jamais » impacte toujours autant sur le calendrier des salons et conférences technologiques. Le MWC de Barcelone, soit le plus gros salon mondial consacré au mobile, a été décalé au 28 juin 2021 (jusqu’au 1er juillet), et l’on croise très fort les doigts pour qu’un vaccin ou un traitement efficace soit trouvé d’ici là (sinon, ce sera de nouveau retour à la case conf virtuelle, ou pas de conf du tout). On rappelle que le Mobile World Congress 2020 avait été annulé suite à l’incapacité des organisateurs de garantir la sécurité « sanitaire » de tous les intervenants et des nombreux visiteurs.

#GSMA today announced a rescheduling of MWC Barcelona & MWC Shanghai 2021. Moving the Barcelona event to 28 June – 1 July 2021 allows the GSMA to contend with external circumstances related to COVID-19. Read the latest details – https://t.co/b9lG6sn67g #MWC21 pic.twitter.com/MHGzjTghFH — GSMA (@GSMA) September 23, 2020