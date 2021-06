Windows 11 SE se cache dans la version fuite de Windows 11

Windows 10 a eu le droit à une version « normale » et un mode S qui retire certaines fonctionnalités. Windows 11 pourrait bien être dans la même configuration avec une version standard et une version SE, moins fournie.

En fouillant dans la version de Windows 11 qui a fuité, certains ont découvert une certaine édition SE. Elle a pour nom de code Cloud Edition, comme ce fut le cas à l’époque de Windows 10 S. On peut donc facilement le rapprochement entre les deux versions.

Windows 10 avec le mode S a été annoncé pour la première fois en 2017 et il limitait délibérément les utilisateurs aux applications du Microsoft Store. En plus de cette restriction, Windows 10 en mode S impose d’autres limitations. Par exemple, les utilisateurs ne sont autorisés à utiliser que Microsoft Edge, Cette version visait surtout le monde de l’éducation et voulait concurrencer Chrome OS de Google.

Ici, Windows 11 SE présente la même interface et les mêmes fonctionnalités principales que Windows 11 Famille, Pro, Entreprise et Éducation. Toutefois, il semble s’agir d’une version plus restrictive et plus légère du système d’exploitation pour les appareils de faible puissance ou les environnements d’entreprise. Il est possible que l’édition SE qui a fait l’objet d’une fuite semble être destinée aux entreprises. Par exemple, Microsoft a supprimé de l’application Paramètres des fonctions centrées sur le consommateur comme l’intégration du service « Votre téléphone ». De même, il n’y a pas de publicités concernant Microsoft Edge ou Bing dans l’application Paramètres.

Microsoft officialisera Windows 11 le 24 juin lors d’une conférence. Et qui sait, peut-être que nous aurons aussi le droit à cette édition SE.