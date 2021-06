Sea of Thieves : Rare en dit plus sur l’extension avec Jack Sparrow (lore, ennemis, modes de jeu)

Le très fun Sea of Thieves va bientôt accueillir, presque comme une évidence, l’univers déjanté de Pirates des Caraïbes. A quelques heures de la mise à dispo de cette énorme extension (la plus grosse jamais créée pour le jeu), Joe Neate (producteur exécutif) et Mike Chapman (directeur créatif) nous ont présenté les nouveautés de ce “A Pirate’s Life” rempli à ras bord (et non à tribord) de nouveaux contenus.

On apprend ainsi que le lore du jeu SoT et celui du film sont reliés par l’Antre de Davy Jones, un monde de fantômes particulièrement qui sera particulièrement développé dans le jeu. L’extension A Pirates’s Life sera aussi l’occasion de doter le jeu d’un vrai mode campagne (jouable bien sûr en multi), avec ici pour fil conducteur un Jack Sparrow qui parvient à rejoindre Mer des Damnées de Sea of Thieves tout en étant poursuivi par le maléfique Davy Jones.



Au delà des nouveaux émotes, skins, costumes divers inspirés de la licence Disney, le joueur retrouvera aussi nombre des scènes de la mythique attraction Pirates des Caraïbes. Outre ces lieux emblématiques de l’attraction Disney, le joueur aura à explorer un royaume sous-marin, une ville portuaire, un cimetière de bateaux, ou bien encore un château-fort.

Des gros boss (au moins au nombre de 4) sont aussi présents, ainsi que trois types d’ennemis inédits (sirènes, hommes-crabes, « monstre-électrique »). A noter que ces ennemis intègrent aussi désormais la partie sandbox du jeu (hors campagne donc). On trouvera même un crâne parlant qui peut servir d’assistant à l’humour corrosif, et The Prison Dog pourra être rajouté à la liste des familiers. Pour ne rien gâcher, cette mise à jour est aussi un prétexte à gros coup de polish graphique. L’extension Sea of Thieves : A Pirate’s Life sera disponible dès demain pour les joueurs Xbox One, Xbox Series X/X et PC.