Des chercheurs ont découvert d’immenses géoglyphes via Google Earth

En 2014, deux chercheurs français ont découvert des géoglyphes dans le désert de Thar, en Inde via les données de Google Earth. Les chercheurs indépendants Carlo et Yohann Oetheimer se sont rendus sur place en 2016. Ils sont d’abord tombés sur des structures qui se sont révélées être d’anciens sillons de plantations.

Des lignes qui s’étendent sur plus de 20 hectares

Ils ont également trouvé des schémas qui n’avaient rien à voir avec l’agriculture près du village de Boha, dans le district de Jaisalmer. Le glyphe est composé de plusieurs spirales et d’une longue ligne sinueuse. L’une des spirales couvre environ 0,13 kilomètre carré de terres.

Un autre motif qui rappelle un boustrophédon se trouve également à proximité et est composé de 23 lignes presque parallèles dont le sens de lecture alterne d’une ligne à l’autre, sur environ 9,2 km. Au total, les lignes couvrent 20,8 hectares de terres arides, soit plus de 200 000 mètres carrés, et sont creusées à environ 10 cm de profondeur pour 20 à 50 cm de large.

Des géoglyphes vieux de 150 ans

Le précédent record était détenu par « l’Homme de Marée », en Australie, qui mesure de 4 200 mètres de long. D’après les chercheurs, ces géoglyphes du désert de Thar sont si immenses que leurs créateurs eux-mêmes n’auraient probablement pas eu une image complète de l’ensemble des paysages artistiques qu’ils ont tracées.

Les chercheurs estiment également que ces lignes ont été créées il y a environ 150 ans, voire 200 ans. Ils ajoutent que ces géoglyphes pourraient avoir une signification religieuse ou cérémonielle.



Une spirale géante nommée Boha 1. Crédits : Carlo Oetheimer et Yohann Oetheimer