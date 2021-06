Android : Google va lancer un concurrent du réseau Localiser d’Apple

Apple dispose d’un réseau Localiser qui permet de trouver un objet grâce à ses différents appareils et Google veut la même chose sur Android. C’est en tout cas ce que suggère fortement la dernière bêta des Google Services Play.

Réseau Localiser d’Apple

En fouillant dans cette bêta, XDA-Developers a découvert deux mentions faisant bien comprendre que Google prépare son propre réseau Localiser sur Android. Voici les lignes :

<string name= »mdm_find_device_network_description »>Allows your phone to help locate your and other people’s devices.</string>

<string name= »mdm_find_device_network_title »>Find My Device network</string>