[Google I/O] Android équipe désormais 3 milliards d’appareils

Android est de plus en plus populaire, au point d’être désormais installé sur 3 milliards d’appareils. Google a annoncé la donnée aujourd’hui lors de sa conférence I/O.

Sans surprise, la majorité de ces 3 milliards d’appareils sous Android sont des smartphones, au vu des nombreux constructeurs qui en proposent. Samsung est le constructeur le plus important dans le monde avec ses Galaxy. Google a également souligné qu’il y a eu 250 millions de tablettes sous son système d’exploitation en 2020. Il est certain que c’est plus que léger si on compare avec les smartphones.

Pour rappel, Google propose Android depuis 2008. Le cap du milliard d’appareils remonte à 2013. Il a ensuite fallu attendre 2017 pour les 2 milliards d’appareils. Et nous voilà maintenant en 2021 avec 3 milliards d’appareils tournant sous Android.

We first introduced @Android in 2008 — and now there are 3 billion active Android devices around the world. 🤯 #GoogleIO pic.twitter.com/G6wMXfWgNZ

— Google (@Google) May 18, 2021