Star Trek Picard : un trailer pour la saison 2

Star Trek Picard rempile pour une saison 2. De nouveau en pleine forme, Jean-Luc Picard (formidable Sir Patrick Stewart) fera cette fois la rencontre de Q (John Lancie), un alien doté d’immenses pouvoirs, et l’on peut supposer que ces deux là ne sont pas fait pour s’entendre. Le trailer ne montre pas grand chose d’autre mis à part q le casting, soit Shazad Latif dans le rôle de Ash Tyler, Jeri Ryan dans celui de Seven of Nine ou bien encore Sonequa Martin-Green dans le rôle de Michael Burnham.

En revanche, la Paramount ne nous dit rien concernant le scénario (qui ne semble pas suivre à priori la trame de la saison 1), si ce n’est une allusion à peine voilée au Voyage dans le Temps. La saison 2 de Star Trek Picard sortira en France en 2022 sur le service Amazon Prime Video.