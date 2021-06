Instagram met des publicités dans Reels, sa copie de TikTok

Après un test en avril, Instagram annonce mettre en place des publicités dans Reels, et ce partout dans le monde. Pour rappel, les Reels sont ni plus ni moins qu’une copie de TikTok.

Instagram fait savoir que les publicités pour la section Reels s’affichent un peu partout. Il y en a sur l’onglet dédié, dans les Reels au sein des stories, dans les Reels depuis la partie Explorer ou tout simplement dans les Reels depuis la page d’accueil.

À l’instar des stories, les publicités sur les Reels sont au format vertical. Elles occupent tout l’écran et durent 30 secondes au maximum. Les utilisateurs peuvent faire un balayage sur l’écran pour les passer si elles ne l’intéressent pas.

« Quand vous allez dans Reels, vous allez trouver le genre de créateurs qui vous divertissent. Et aussi pour y aller et être dans un mode d’amusement, ce qui est un peu différent de peut-être comment vous abordez la page d’accueil sur Instagram ou les Stories », a déclaré Justin Osofsky, le directeur de l’exploitation d’Instagram, à CNBC. « Je pense que les marques deviennent assez sophistiquées dans la façon dont elles utilisent les nouveaux formats vidéo courts, y compris les Reels, pour raconter leurs propres histoires. Et puis la publicité est une opportunité naturelle pour les marques d’atteindre les consommateurs qu’elles veulent atteindre », a-t-il ajouté.

Le changement commence aujourd’hui, aussi bien sur l’application iOS que l’application Android d’Instagram.