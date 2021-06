Le DARPA dévoile sa nouvelle technologie anti-drone (et ça fait mal)

L’armée américaine envisage avec sérieux une possible menace d’attaque terroriste par drone. Le DARPA, l’unité de recherche de l’armée US, a donc mis au point une technologie de neutralisation d’un drone en plein vol. Ce système de neutralisation est composé de deux éléments principaux, soit un véhicule équipé d’un radar détecteur de drone (à bande X) et un drone d’interception tubulaire.



Lorsque le radar détecte un drone proche d’une zone sensible, une IA embarquée évalue la probabilité d’une attaque en fonction des mouvements de l’appareil. Si la menace est actée, un drone d’interception est lancé à partir du véhicule. Dès que ce drone d’interception se retrouve à proximité de sa cible, il projette en direction de cette dernière des sortes de serpentins. Ces filaments s’emmêlent alors directement dans les hélices du drone et le font chuter. A noter que ce système a été privilégié à un mode de neutralisation plus frontal (par tir de missile par exemple) au vu des risques d’explosion voire de contamination en cas d’attaque chimique.