Halo Infinite en a montré un peu plus lors du Xbox Besthesda Showcase de l’E3 2021. Outre quelques secondes du solo (bien plus convaincantes techniquement que la premier trailer de gameplay) et un long passage sur le multi (toujours aussi nerveux et orienté compétitif), cet E3 a été l’occasion de glaner de vrais informations inédites sur le jeu, souvent en marge de la conf principale. Ainsi, le studio 343 a livré une longue vidéo de 12 minutes sur le mode multi, avec de gros passages sur la customisation des personnages (qui n’aura pas d’effet sur le gameplay) et aussi la confirmation que les contenus des Battle Pass successifs resteront toujours accessibles au joueur (pas de Battle Pass temporaires). Rappelons que le mode Halo Infinite Multi sera totalement gratuit (seule la campagne solo sera payante) et bien sûr cross-plartform avec les joueurs PC.



Toujours concernant le mode multi, 343 Industries à lâché le nom et la description générale des 5 grandes maps disponibles, le tout accompagné d’un screenshot pour chaque map :

– BEHEMOTH : « Il a survécu pendant cent millénaires, mais cet anneau détient des secrets encore inconnus ».



– FRAGMENTATION: « Maintenant plus que jamais, la surface pourtant sereine de l’Installation 07 abrite une tension et un conflit plus profonds qu’il n’y paraît ».



– RECHARGE: « Les infrastructures dédiées aux ressources telles que celles gérées par la division hydroélectrique d’Axys aident à maintenir des réseaux énergétiques stables pour les mondes coloniaux à travers l’UEG ».



– LIVE FIRE: « Les instructeurs de l’Académie des Sciences Militaires Avery J. Johnson veillent à ce que leurs Spartiates soient préparés à tout défi qu’une galaxie hostile leur propose ».



– BAZAAR: « Le plan du protectorat d’Afrique de l’Est visant à reconstruire le centre urbain vitré de Mombasa était ambitieux et coûteux, mais l’investissement du Project Rebirth par l’UEG et l’activité de l’UNSC près du Portail voisin a revitalisé certaines sections de la métropole ».

Autre annonce bienvenue, Halo Infinite (et d’autres jeux de la Series X/S) pourra même être joué sur Xbox One via le cloud (ou plutôt le service xCloud), ce qui permettrait de ne pas (trop) perdre en détails graphiques. Ne reste donc plus qu’à savoir quand xCloud sera disponible sur Xbox One. Côté technique, 343 Industries confirme que le jeu tournera en 4K et 60 fps sur Xbox Series X.

Halo Infinite n’a pas encore de date de sortie précise mais Xbox l’annonce toujours pour la fin de l’année.