Speedo dévoile une combinaison de plongée… qui vous transformera en Aquaman !

Speedo nous assure que sa prochaine combinaison de plongée permettra d’améliorer sa vitesse dans l’eau d’environ 4%, et ce grâce à un nouveau matériau baptisé Fastskin 4.0. Mieux encore, chaque combi sera imprimée en 3D en fonction de la morphologie musculaire du plongeur. Il sera même possible de personnaliser le niveau de compression de la combi à certains endroits particuliers du corps. La combi dispose aussi de points d’écoulements permettant d’améliorer encore l’hydrodynamisme, à l’instar de certains mammifères marins. Et parce que la planète doit être sauvée, le fabricant a fait en sorte que as combinaison futuriste soit biodégradable à 80% !

Tout cela est bien beau, mais ce qui nous fascine le plus dans la nouvelle combinaison de Speedo, c’est son look, largement inspiré de celui des Super-Héros et notamment d’Aquaman (ou de l’homme-poisson de la série The Boys, mais c’est nettement moins glorieux). Cette combi super-héroïque n’a pas encore de prix ni de date de sortie.