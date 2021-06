La Chine envoie trois astronautes vers sa station spatiale

L’histoire est en marche. Ce matin aux alentours de 3h22 du matin (heure de Paris), la capsule Shenzhou 12 a décollé de la base de Jiuquan avec à son bord trois astronautes (Nie Haisheng, Liu Boming et Tang Hongbo). Moins de 10 minutes plus tard, Shenzhou 12 était positionné en orbite basse, et à 9h54 précise (heure de Paris toujours), la capsule s’est arrimée à Tianhe, le module principal de la station spatiale (qui mesure déjà près de 36 mètres).

L’équipage de Shenzhou 12. De gauche à droite : Tang Hongbo, Nie Haisheng, et Liu Boming

Fait notable (mais récurrent s’agissant de la Chine) l’identité des trois astronautes n’a été révélée qu’à quelques heures du décollage. Nie Haisheng a déjà effectué deux vols spatiaux (Shenzhou 5 et 10), Liu Boming (Shenzhou 7) est l’unique astronaute chinois à avoir réalisé une sortie extravéhiculaire, quant à Tang Hongbo, il s’agit tout simplement de son tout premier vol.

La mission Shenzhou 12 est prévue pour durer 3 mois. Les astronautes vont avoir énormément de travail sachant qu’il faudra préparer le module Tianhe pour l’arrivée des prochains modules qui complèteront la station en 2022. En revanche, la question du ravitaillement a déjà été réglée en amont : le cargo Tianzhou s’est amarré à Tianhe le . Le retour des trois astronautes est prévu pour septembre.