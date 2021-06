Moxie : le robot nounou pour les CSP+

Moxie est un robot-nounou aux fonctions particulièrement avancées. Développé par l’entreprise californienne Embodied, Moxie peut interagir avec l’enfant en langage naturel tout en utilisant une vaste palette de gestuelles et d’expressions faciales. En outre, le robot dispose d’un grand nombre d’activités éducatives préprogrammées. Le premier trailer de Moxie (ci-dessous) a un an, et il montre un projet déjà bien avancé. Du reste, les journalistes qui ont pu approcher l’engin confirment que tout fonctionne globalement comme sur le trailer. Comme un air de douce dystopie en somme…

Malheureusement, Moxie ne sera pas le robot-nounou « for the rest of us ». Embodied a en effet fixé le prix de son robot à 1500 dollars, à quoi se rajoute un abonnement mensuel de 40 ou 60 dollars (en fonction des services disponibles) après la première année. Un tarif totalement rédhibitoire donc pour qui n’appartient pas à la catégorie des CSP+.

Certes, il reste encore possible de louer le robot, mais à 149 dollars/mois l’offre de location, on ne peut décemment pas parler de « facilité » de paiement. Cette tarification franchement élitiste risque aussi de pousser Moxie dans les limbes des technologies à la fois très prometteuses… mais bien trop chères : les mignons Jibo ou Vector en savent quelque chose.