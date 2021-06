La Chine et la Russie affinent leur projet commun d’une future base lunaire habitée

Et si For All Mankind* avait finalement raison ? Tout à la gloire médiatique de Perseverance, des vols habités de SpaceX et de l’ambitieux projet Artemis, les Etats-Unis n’ont pas trop regardé dans le rétroviseur. Il serait peut-être temps. Après avoir brillamment mis en orbite le module principal de sa station spatiale et lancé son premier Rover sur Mars (Zhurong), la Chine a retrouvé du mordant dans le secteur spatial.

Видеоконцепция создания Международной научной лунной станции 🚀🌒 После презентации ознакомиться с Дорожной картой и Руководством по участию в проекте #МНЛС можно будет на официальных сайтах Роскосмоса и КНКА pic.twitter.com/DycyqhhPFZ — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 16, 2021

Et ce n’est qu’un début : les équipes du CNSA (China National Space Administration) recevront bientôt un coup de pouce des ingénieurs du Roscosmos, l’agence spatiale russe, dans le cadre d’un projet de mission lunaire à priori aussi ambitieux que l’Artemis américain. Lors de la conférence russe Global Space Exploration, les deux agences ont tenu une conférence de presse conjointe afin de présenter plus en détails l’International Lunar Research Station (ILRS), un programme aux ramifications étendues qui regroupe à la fois une mission de Rover lunaire mais aussi un vol habité vers la Lune avant les 10 prochaines années.

Le programme sino-russe semble avoir pour l’instant une bonne coudée de retard sur Artemis, mais la Chine vient de prouver cette année qu’elle avait la capacité de rattraper le temps perdu. Le programme de l’ILRS se compose de trois phases. La première, entre 2021 et 2025, comprend 6 missions lunaires avec des robots Rover, la Chine et la Russie se chargeant chacun de trois missions. La phase deux, entre 2016 à 2035, consistera à mettre en place une base lunaire. Dès lors que la construction de cette base sera terminée, la phase trois démarrera, avec cette fois l’exploration et l’exploitation des ressources de la Lune par des astronautes chinois et russes, et des missions habitées régulières (sans doute pour le roulement des équipes de la base lunaire). De la pure S.F…

*For All Mankind est une série Apple TV+ qui réécrit la conquête spatiale en imaginant notamment des bases lunaires habitées américaines et russes.