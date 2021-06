[E3 2021] Les titres indés qu’il ne fallait pas louper (Immortality, Lost in Random, Replaced, Somerville, etc.)

Si l’on devait résumer l’E3 2021 en quelques moments forts, on garderait principalement cette année le Xbox Bethesda Showcase, la présentation d’un nouveau Metroid Prime et de Zelda BotW 2, mais aussi la vitalité des studios indés, qui cette année nous ont dévoilé de véritables merveilles, au point d’éclipser (assez largement) les grosses cylindrées et les AAA rutilants. Voici une sélection, forcément subjective, des titres indés qui nous ont fait de l’œil durant cet E3 :

Immortality : le prochain chef d’oeuvre de Sam Barlow, roi des jeux en FMW (Her Story, Telling Lies). Ecrit pas les scénaristes de Le jeu de la Reine, Mr Robot et de Lost Highway. Grosse attente. Sortie prévue en 2022 sur tous les supports à priori (y compris mobiles).

Lost in Random : un jeu d’action dans un univers burtonien irrésistible. Gameplay à priori classique mais DA à tomber. Sortie prévue cette année sur PC et consoles.

Sifu : le jeu de baston façon « The Raid » a toujours la classe absolu. Cette fois, ça tatane sec dans une boite de nuit. Sortie prévue cette année sur PS4/PS5.

Replaced : une DA spectaculaire dans un lore « Bladerunnien ». Ce jeu de plateforme action bénéficie de graphismes pixel arts mixés avec des effets très modernes (ray tracing par exemple). Badass. Sortie prévue en 2022 sur Xbox One et Xbox Series.

Somerville : réalisé par l’un des créateurs d’Inside (ce qui se voit), Somerville surprend par son atmosphère à la fois sombre et mélancolique. Les graphismes en low poly sont d’une beauté à couper le souffle. Sortie prévue en 2022 sur toutes les plateformes et en day one sur le Game Pass.

Inkulinati : un jeu absolument délirant mais à la DA soignée, qui dégage une ambiance médiévale très Monthy Python, ce qui n’est pas pour nous déplaire. Sortie prévue uniquement sur PC… pour le moment.

Sacrifire : un RPG tour par tour aussi classique dans son gameplay que superbe visuellement parlant. Pour l’instant le jeu est encore au stade du financement participatif via Kickstarter.

Sable : forcément, en tant qu’admirateur de l’oeuvre de Moebius, je ne pouvais qu’être touché par la direction artistique de Sable. A l’E3, ce jeu d’aventure et d’ambiance a eu droit à une longue séquence de gameplay de 13 minutes. Sortie prévue le 23 septembre 2021 sur les plates-formes macOS, Windows et Xbox Series.

Blacktail : un jeu d’indé qui tente la vue à la première personne ? Je prends ! Quand en plus c’est du calibre de ce Blacktail, avec une DA enchanteresse et des combats à l’arc, je ne prends plus, je bave ! Sortie prévue sur PC, PS4 et Xbox Series X/S.

Tinykin : largement inspiré du célèbre Pikmin de Nintendo, Tinykin permettra de diriger une petite troupe de bestioles afin de réaliser un certain nombre de tâches, le tout dans un environnement de type « Chérie J’ai rétréci les Gosses ». C’est ultra mignon et c’est signé d’un studio français. Sortie prévue en 2022.

Silt : un jeu d’exploration sous-marine avec des graphismes qui nous rappellent Limbo (mais sous l’eau). C’est vraiment très beau, et ça sortira uniquement sur PC en 2022.

Far Changing Tides : la suite du très zen Far Lone Sails dévoile ses nouveaux environnements. La DA nous semble encore mieux maitrisée que pour le premier opus (ce qui veut tout dire). Far Changing Tides sortira en fin d’année 2021 sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.

Wartales : Le prochain tactical RPG de Shiro Games s’annonce extrêmement séduisant, notamment grâce à une DA aussi élégante qu’épurée (Less is beautiful). Le joueur dirigera une troupe de mercenaires au coeur de l’Empire d’Edoran, alors ravagé par la Grande Peste. Sortie prévue cette année sur PC uniquement.



Death’s Door : avec son gameplay très proche de celui d’un Hades, sa DA sublime et son lore intriguant, Death’s Door a déjà tout pour lui. Et puis bon, diriger un corbeau combattant, c’est beaucoup trop cool. Sortie prévue le 20 juillet prochain sur PC et Xbox Series.



Trek to Yomi : ma claque personnelle. Ou plutôt, une grosse baffe dans la tronche qui me laisse encore la joue toute rouge. Trek to Yomi est beau, encore mieux animé que la plupart des AAA, affiche une photographie digne d’un Kurosawa, et semble proposer un gameplay bien brutal dans la lignée d’un Ghost of Tsushima (mais en plus stylé). Et je n’ai jamais vu des effets de flammes aussi réussis dans un JV. Cet ovni hallucinant sortira l’an prochain sur PS5 et Xbox Series X. La next gen, c’est aussi ça.

Vokabulantis : le charme du stop-motion (façon « grande période des films animés des pays de l’est »), un récit qui se veut intimiste (voire un brin tragique), ce Vokabulantis coche déjà pas mal de bonnes cases. On veut en voir plus, et vite !