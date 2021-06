[E3 2021] Nintendo Direct : les principales annonces à retenir

Nintendo a organisé son Nintendo Direct à l’occasion de l’E3 2021. Voici les principales annonces à retenir concernant les jeux. Il y a notamment la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild dans le lot.

Kazuya de Tekken débarque dans Super Smash Bros Ultimate. Le personnage s’ajoute ainsi à la longue liste existante.

Contemplez la puissance du Devil Gene ! Kazuya Mishima de Tekken rejoint Super #SmashBrosUltimate en tant que combattant additionnel ! pic.twitter.com/dK8C4xi0XO — Nintendo France (@NintendoFrance) June 15, 2021

Trois jeux de la franchise Life is Strange arrivent sur Switch. Une collection remastérisée des jeux originaux sera disponible sur la console plus tard cette année et Life is Strange : True Colors sortira le 10 septembre.

Super Monkey Ball Banana Mania arrivera sur Switch le 5 octobre.

Mario Party Superstars, de la franchise Mario Party, verra le jour le 29 octobre prochain sur Switch. Les précommandes sont lancées aujourd’hui.

Pas de Metroid Prime 4 aujourd’hui, mais Metroid Dread. Il sortira sur Switch le 8 octobre prochain.

Cruis’n Blast, le dernier opus de la longue franchise de jeux de course d’arcade Cruis’n, arrive sur Switch cet automne.

Wario est de retour avec son propre jeu qui a pour nom WarioWare: Get It Together. Disponible le 10 septembre prochain sur Switch.

Shin Megami Tensei 5 apporte sa version interdimensionnelle et post-apocalyptique de Tokyo sur la Switch le 12 novembre.

Danganronpa: Decadance apporte trois jeux de la franchise sur la Switch plus tard cette année. Le bundle rassemble Trigger Happy Havoc : Danganronpa, Danganronpa 2 : Goodbye Despair et Danganronpa V3 : Killing Harmony.

Fatal Frame: Maiden of Black Water. Arrivée sur Switch plus tard dans l’année.

Advance Wars 1 + 2 Re-Boot Camp regroupe les deux premiers jeux dans une version mise à jour. Sortie le 3 décembre et précommande dès aujourd’hui.

Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau a le droit à son premier DLC. Disponible le 18 juin.

La console Game & Watch: The Legend of Zelda arrive le 12 novembre avec The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Vermin (version Link) et une horloge et un minuteur interactifs.

Nintendo a bouclé sa conférence avec la suite de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Une nouvelle vidéo nous montre quelques images du jeu. Sortie pour 2022 sur Switch.