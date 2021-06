DJI Mini SE : un leak dévoile le design, les specs et le prix !

DJI s’apprête à nouveau à casser le game sur le marché du drone grand public. Le DJI Mini SE se serait retrouvé par inadvertance sur les étals d’une boutique Walmart aux Etats-Unis, avant même que l’appareil ne soit officialisé par le fabricant. Ainsi connait-on déjà le design, les specs, et le tarif de l’engin ! Les dimensions du drone sont toujours aussi compactes (29 cm x 24,5 cm déployé, ou 8,2 cm x 14 cm replié), et la fiche technique toujours aussi solide : le capteur embarqué peut prendre des clichés de 12 Mpx et filmer en qualité 2,7K (4K sur le DJI Mini 2). Ce capteur est stabilisé par un Gimbal motorisé sur trois axes.

A l’instar du DJI Mini 2, l’autonomie en vol est de 30 minutes (enlevez 5 minutes dans le monde réel) et la portée est de 4 kilomètres (contre 10 km pour le DJI Mini 2), toujours via la technologie OcuSync 2.0. Toutes les fonctions de vols du DJI Mini seraient reportées sur ce modèle (Quickshot, mode Panorama, séquence de vol Dronie, Spirale, Fusée, Cercle, Boomerang). Le prix indiqué sur l’étiquette est de 299 dollars (on peut donc s’attendre à quelques dizaines d’euros de plus en France).