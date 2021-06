[E3 2021] Les jeux VR dévoilés lors du salon : Nerf Ultimate Shampionship, A Township Tale, After the Fall, etc. (trailers)

Cette année encore, et malgré les critiques, l’E3 aura joué son rôle de caisse de résonnance pour l’industrie du jeu vidéo, et donc aussi pour les studio spécialisés dans les jeux VR. Voici donc une petite sélection des « nouveautés » annoncées durant en même temps que l’E3.

Nerf Ultimate Championship : des célèbres pistolets lanceurs de bouts de caoutchouc au jeu vidéo, il n’y a qu’un pas. Nerf Ultimate Championship est un FPS multijoueur avec bien sûr de nombreuses armes identiques aux jouets Nerf. Le jeu arrivera sur Oculus Quest en 2022.

A Township Tale : ce RPG multijoueurs en open world débarque le 15 juin prochain sur l’Oculus Quest. La direction artistique est réellement charmante et ne devrait pas trop faire souffrir la puce XR1 du Quest.



Ionia, un jeu d’aventure prônant le respect de l’environnement, et réalisé avec le soutien du WWF. Sortie prévue lors du Q3 2021.



Encore du gameplay pour Against, un mixte prometteur entre Beat Saber et Hot . Le jeu est prévu uniquement sur PCVR (Steam VR). Pas de date de sortie.



In Da Hoop s’annonce sur Oculus Quest. Le jeu de basket pourra être pratiqué avec la reconnaissance des mains activée. Annoncé « prochainement ».



After the Fall : le jeu de co-op « anti-zombies » dévoile encore du gameplay. Sortie prévue sur PCVR et Oculus Quest, puis plus tard sur PSVR. Pas de date de sortie.



Green Hell : le jeu de survie montre de nouvelles mécaniques de gameplay. Annoncé « prochainement » sur PCVR et Oculus Quest.



Unplugged : un simulateur d’Air Guitar en VR, il fallait y penser, et ça a l’air franchement « badass ». Le jeu sortira plus tard dans l’année sur Oculus Quest, et là encore, le jeu pourra directement reconnaitre le mouvement des mains et dans une moindre mesure les doigts (au revoir manettes !).



Le puzzle game coopératif I expect you to die 2 the spy and the liar sortira sur PCVR, Oculus Quest et PSVR durant l’été.

Sniper Elite VR. Le titre dit tout. Le jeu arrive avant la fin de l’année sur PCVR, PSVR et Oculus Quest.

Fracked est sans doute le jeu le plus intéressant à venir sur PSVR. Pur jeu d’action à la première personne, le titre de Ndreams promet des sensations fortes.



On vient aussi d’apprendre ce jour que le rétro-shooter Amid Avil est en cours d’adaptation sur Oculus Quest, que l’excellent Dead Effect 2 vient de débarquer dans l’App Lab (compatible Quest donc), et que le très marrant Traffic Jams arrive sur PSVR le 26 août prochain.