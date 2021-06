[E3 2021] Square Enix rate sa conf : tous les jeux présentés (Babylon’s Fall, Les Gardiens de la Galaxie, etc.)

Square Enix a du lourd en préparation, dont Final Fantasy Forspoken (ex Project Athia), Final Fantasy XVI, la partie II de Final Fantasy Remastered, un nouveau Nier… mais ce n’est pas lors de cet E3 2021 que l’on verra l’avancement de ces projets. Au lieu de cela, l’éditeur japonais nous a dévoilé un add-on Wakanda pour le très moyen Marvel Avengers (avec Black Panther en perso jouable évidemment), un TPS basé sur Les Gardiens de la Galaxie développé par le studio Eidos, la refonte game as service de Balylon’s Fall (développée par Platinum Games), l’action-RPG Final Fantasy Origin : Stranger of Paradise, la cinématique d’intro du remaster de Legend of Mana, un Hitman Mobile, un pack Final Fantasy rétro sur mobile encore, et… c’est à peu près tout. Ah si, on aussi eu droit à un trailer du nouveau chapitre de Life is Strange, True Colors, qui nous a sans doute sauvé de l’ennui total (et dévoilé au passage le chouette « super pouvoir » d’empathie d’Alex).

Outre l’énorme déception de la refonte de Babylon’s Fall, on se demande surtout si Square Enix n’a pas totalement loupé le train de la new gen. Babylon’s Fall pique les yeux dans le mauvais sens du terme et affiche des textures baveuses à souhait, Les Gardiens de la Galaxie semble parfois tourner sur PS3/Xbox 360, et Stranger of Paradise rajoute à ces tares techniques un chara-design tellement fadasse et peu inspiré que ça en devient presque caricatural. Seul le battle royale Final Fantasy : The First Soldier s’en sort avec les honneurs. On ne s’étonnera donc pas de constater que tous les titres annoncés tournent sur old gen (Xbox One/PS4), ou sur mobile. C’est tout de même très faible, et cela supporte mal la comparaison avec le déluge de titres prometteurs dévoilés quelques heures auparavant lors du Xbox Bethesda Showcase.