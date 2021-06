Castlevania : Netflix annonce un spin-off avec Richter Belmont et Maria Renard

La quatrième saison de la série animée Castlevania (basée sur le célèbre jeu vidéo de Konami) sera donc la dernière. Netflix a confirmé l’info il y a peu. Comme pour se faire pardonner auprès des fans, le géant du SVoD vient d’annoncer qu’un spin-off de la série « mettant en vedette Richter Belmont (le fils de Sypha et Trevor) et Maria Renard, et se déroulant en France pendant la Révolution française, est actuellement en préparation ».

The Castlevania Universe is getting even bigger.

An all new series starring Richter Belmont (the son of Sypha and Trevor) and Maria Renard, set in France during the French Revolution, is currently in the works. #GeekedWeek pic.twitter.com/tsdeDpvNGQ

