L’océan Austral rejoint officiellement la carte du monde !

Jusqu’à présent, la carte du monde ne comportait que quatre océans : les océans Atlantique, Pacifique, Indien et Arctique. Mais un cinquième océan vient de faire son apparition sur une carte. Il s’agit de l’océan Austral. Bien que cet océan ait toujours existé, ce n’est que maintenant que son existence sur la carte est officiellement reconnue.

Selon Wikipédia, l’océan Austral est un océan défini par convention comme s’étendant entre le 60ème parallèle sud et le continent antarctique. Mais cet océan n’englobe pas la mer de Scotia et le passage de Drake. Malgré tout, l’océan Austral est le seul à border trois autres océans : les océans Atlantique, Pacifique et Indien.

Le magazine National Geographic a rapporté en début de mois que l’Organisation hydrographique internationale (OHI) et le Groupe d’experts des Nations unies pour les noms géographiques ont voulu faire apparaître cet océan sur une carte depuis longtemps.

Pour information, l’appellation « océan Austral » a été reconnue en 1937 mais elle a été abandonnée en 1953. Plus tard, le Bureau des Etats-Unis pour le nommage géographique a repris cette appellation depuis 1999. Mais ce fût en février 2021 que le National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a officiellement reconnu l’océan Austral comme étant un océan à part entière.

ANNOUNCING: Today on #WorldOceansDay, National Geographic has updated its Map Policy to recognize the Earth’s fifth ocean: the Southern Ocean.

Follow this thread to dive deep into why. 🌊 pic.twitter.com/u6KsQAtGDD

— National Geographic Society (@InsideNatGeo) June 8, 2021