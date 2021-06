Ephemeral Tattoo, la start-up américaine qui propose des tatouages d’un an !

Combien d’entre nous ont déjà eu envie de se faire tatouer mais ont multiplié les réflexions et les indécisions par peur de regretter un jour ? En effet, beaucoup nous rabâchent que les tatouages sont gravés dans notre peau toute la vie. Par conséquent, mieux vaut choisir le motif avec extrêmement de soin et, pour le cas d’un prénom, y réfléchir au moins à deux fois, nous dit-on.

Toutefois, une start-up américaine pourrait nous sauver la mise ou, du moins, nous enlever une immense partie de ces peurs et indécisions. Il s’agit d’Ephemeral Tattoo. Comme son nom l’indique, le principe de cette entreprise est simple : elle propose des tatouages qui disparaissent en moyenne 1 an après l’injection.

Une alternative aux tatouages définitifs

Ephemeral Tatoo propose ainsi une alternative aux tatouages permanents puisque ses tatouages disparaissent entre 9 et 15 mois après l’injection. Il a fallu six ans à l’entreprise pour trouver la formule d’une encre composée de polymères biodégradables. Toutefois, le procédé d’injection reste le même que pour les tatouages traditionnels.

Les recherches auraient été menées dans un laboratoire maison avec la contribution de dermatologues. L’encre intègrerait également des composants déjà approuvés par la Food and Drug Administration (FDA).

Une encre biodégradable et des tatouages qui gardent leur netteté jusqu’à la fin

Pour information, l’idée d’un tatouage non permanent est venue de Josh Sakhai, l’un des cofondateurs de la start-up. D’origine iranienne, il a fait ses études à l’Université de New York et appréhendait les tatouages permanents. Il a alors testé une cinquantaine de mélanges pour aboutir à la bonne formule de l’encre biodégradable.

Sakhai souligne d’ailleurs que contrairement à certains tatouages définitifs, les tatouages d’Ephemeral Tattoo ne subissent aucun brouillage ou dilution avec le temps. Les lignes gardent leur netteté et s’estompent uniformément à l’approche de la date limite.

La start-up a déjà ouvert un salon en fin mars 2021 dans le quartier de Williamsburg à Brooklyn et accueille aussi bien les amateurs de tatouages que ceux déjà tatoués ou qui souhaitent faire un essai avant de se mettre un tatouage définitif. A noter que pour l’instant, seule la couleur noire est disponible.