McDonald’s piraté : des hackers ont volé des données de clients et d’employés

C’est au tour de McDonald’s de connaître un piratage. La chaîne de fast-food révèle que des hackers ont pu infiltrer son réseau et récupérer différentes données, aussi bien de clients que d’employés.

Un piratage vise McDonald’s dans plusieurs pays

Les hackers ont pu s’infiltrer pendant une semaine sur le réseau de McDonald’s, avant que le groupe repère l’accès non autorisé et le bloque. Des experts ont été embauchés pour enquêter sur ce piratage qui a notamment concerné les États-Unis, la Corée du Sud et Taïwan, selon le Wall Street Journal.

Dans un message transmis à ses employés américains, McDonald’s a indiqué que les hackers ont pu accéder à certaines coordonnées professionnelles d’employés et de franchisés, ainsi que des informations sur les restaurants, comme le nombre de places assises et la superficie des aires de jeux. La société assure qu’aucune donnée de client n’a été volée aux États-Unis et que les données des employés exposées n’étaient ni sensibles ni personnelles. Le groupe conseille aux employés et aux franchisés de faire attention aux éventuels e-mails de phishing et de faire preuve de discrétion lorsqu’on leur demande des informations.

Du côté de la Corée du Sud et de Taïwan, les hackers ont mis la main sur les adresses e-mail, les numéros de téléphone et les adresses de livraison de clients. Les branches coréenne et taïwanaise de McDonald’s ont notifié les régulateurs de cette intrusion. Le groupe compte également contacter ses employés en Afrique du Sud et en Russie parce que les hackers semblent avoir pu accéder à leurs données.