🔥 Sosh propose un forfait 20 Go à 4,99€/mois seulement

Sosh se remet à proposer un prix réellement attractif pour concurrencer SFR RED et B&You avec un forfait mobile 20 Go à 4,99€/mois. L’opérateur low-cost, qui appartient et utilise le réseau d’Orange, proposait généralement un premier prix à 9,99€/mois. Ça baisse aujourd’hui.

20 Go chez Sosh pour 4,99€/mois

Le forfait mobile de Sosh comprend les appels, SMS et MMS en illimité depuis la France, ainsi qu’un quota Internet de 20 Go. Depuis l’Europe et les DOM, les appels, SMS et MMS sont également en illimité. Le quota Internet est par contre de 8 Go. Le débit est réduit au-delà (que ce soit en France et à l’étranger).

Comme à chaque fois avec Sosh, il n’y a pas d’engagement. Vous pouvez donc partir à tout moment chez un autre opérateur sans payer de quelconques frais de résiliation. Aussi, il n’y a pas de limite de durée pour le prix.

Il ne faut pas trainer pour prendre le forfait mobile de 20 Go à 4,99€/mois par Sosh, puisque l’offre est disponible jusqu’au 14 juin à 9 heures du matin. Si le forfait vous intéresse, vous pouvez cliquer ici pour y souscrire.

Promos également chez SFR RED et B&You

Hier, SFR RED a proposé des forfaits 20, 60 et 130 Go dès 5€/mois. Les offres sont à retrouver temporairement sur le site de SFR RED. Bouygues Telecom lui a répondu avec ses propres forfaits B&You et des prix similaires. Ils sont à retrouver en cliquant ici.