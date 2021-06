🔥 SFR RED dégaine des forfaits 20/60/130 Go dès 5€/mois et 5G à 17€/mois

C’est reparti du côté de SFR RED pour des forfaits mobiles dès 5€/mois. Il y a trois offres avec des quotas de 20, 60 et 130 Go. De quoi satisfaire ceux qui consomment beaucoup de contenus sur Internet. Il y a également une offre supplémentaire compatible 5G à moins de 20 euros.

Le premier forfait comprend les appels, SMS et MMS en illimité, avec un quota Internet de 20 Go. L’usage dans les DOM et l’Union européenne comprend là encore les appels, SMS et MMS en illimité. L’enveloppe pour Internet est par contre de 6 Go. Cette offre est disponible au prix de 5€/mois.

Le deuxième forfait est similaire, à l’exception qu’il y a un quota Internet de 60 Go en France et 9 Go dans les DOM et l’Union européenne. Le prix est de 8€/mois.

Même son de cloche pour le troisième forfait, à l’exception qu’il propose 130 Go en France et 15 Go dans les DOM et l’Union européenne. Son prix est de 12€/mois. À noter que ce même forfait peut être pris avec l’option 5G afin de profiter du nouveau réseau. Le prix dans ce cas est de 17€/mois.

Comme à chaque fois avec SFR RED, il n’y a pas d’engagement avec les forfaits. Vous pouvez donc partir à tout moment chez un autre opérateur, sans payer de frais de résiliation.

Les différentes offres sont disponibles jusqu’au 13 juin, depuis le site de SFR RED à cette adresse.