Electronic Arts hacké : 780 Go de données volées, dont des codes source

Electronic Arts a été hacké. Des hackers ont été en mesure de récupérer 780 Go de données, dont le code source de FIFA 21 et celui pour le serveur de matchmaking. Le studio de jeu vidéo a confirmé que des pirates ont pu s’introduire sur son réseau.

Hack d’Electronic Arts et de nombreuses données

Selon Vice, les hackers ont également pu récupérer le code source et des outils de Frostbite, un moteur de jeu notamment utilisé pour les derniers Battlefield. Parmi les autres informations volées figurent les frameworks propriétaires d’Electronic Arts, les kits de développement de logiciels (SDK) et des packs de code qui peuvent simplifier le développement de jeux.

Les hackers se vantent du hack d’Electronic Arts sur des forums spécialisés et proposent les 780 Go de données à la vente. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le prix demandé.

Electronic Arts a réagi au piratage et indique :

Nous enquêtons sur un incident récent d’intrusion dans notre réseau où une quantité limitée de code source de jeu et d’outils a été volée. Aucune donnée de joueur n’a été consultée et nous n’avons aucune raison de croire qu’il y a un risque pour la vie privée des joueurs. Suite à l’incident, nous avons déjà procédé à des améliorations de sécurité et nous ne prévoyons pas d’impact sur nos jeux ou notre activité. Nous travaillons activement avec les forces de l’ordre et d’autres experts dans le cadre de cette enquête criminelle en cours.

Il s’agit du deuxième gros studio de jeux vidéo qui connaît un hack cette année. Le précédent a été CD Projekt, qui s’occupe notamment de Cyberpunk 2077 et de The Witcher 3. Cela remonte au début de l’année. Les hackers avaient justement récupéré les codes source des deux jeux et d’autres éléments.

EA et CD Projekt, même galère

