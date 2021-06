Ransomware : JBS, géant de la viande, a payé 11 millions de dollars aux hackers

JBS a subi une attaque ransomware et révèle avoir payé 11 millions de dollars aux hackers du groupe REvil, sous la forme de bitcoins. Cette société internationale de viande a connu la première attaque le mois dernier.

« Ce fut une décision très difficile à prendre pour notre entreprise et pour moi personnellement », a déclaré Andre Nogueira, patron de la filiale américaine de JBS, dans un communiqué. « Nous avons toutefois pensé que cette décision devait être prise pour prévenir tout risque potentiel pour nos clients », a-t-il poursuivi.

JBS, spécialisée dans les produits à base de bœuf, de poulet et de porc, avait indiqué aux autorités américaines être la cible d’une cyberattaque au ransomware venant d’une « organisation criminelle probablement basée en Russie », selon la Maison Blanche. Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il n’écartait pas de possibles représailles contre la Russie après cette cyberattaque.

Les serveurs sur lesquels sont basés les systèmes informatiques de JBS en Amérique du Nord et en Australie avaient été visés, paralysant notamment les activités du groupe en Australie et suspendant certaines lignes de production aux États-Unis. Outre au Brésil et dans les autres pays d’Amérique latine, JBS est présent aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.

C’est quoi un ransomware ?

Pour ceux qui ne le savent pas, un ransomware vient chiffrer le contenu d’un ordinateur ou d’un serveur, empêchant d’accéder aux données qui sont dessus. Les hackers, à distance, réclament une rançon pour donner en retour une clé de déchiffrement. La victime doit généralement payer en bitcoin afin de limiter au maximum le traçage et donc découvrir l’identité des hackers. C’est cette clé qui doit (normalement) permettre de retrouver un accès normal aux fichiers. Au moins 18 milliards de dollars ont été versés à des hackeurs usant de ransomwares l’an dernier selon l’entreprise de sécurité Emsisoft.