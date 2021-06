Panne d’Internet : Fastly pointe du doigt un changement par un client

Le CDN Fastly a provoqué une importante panne d’Internet hier, au point que de nombreux sites étaient inaccessibles. Cela comprenait Reddit, Twitch, Le Monde, le New York Times, les sites du gouvernement britannique et plus encore. Aujourd’hui, le groupe s’explique sur les raisons de cette panne.

Fastly explique la panne Internet du 8 juin

Fastly explique avoir déployé le 12 mai dernier une mise à jour qui a introduit un bug pouvant être déclenché par une configuration spécifique d’un client dans certaines circonstances. Hier, un client du CDN a justement appliqué un changement de configuration valide qui a déclenché le bug. Cela a provoqué des erreurs sur 85% du réseau du CDN.

« Nous avons connu une panne mondiale due à un bug logiciel non découvert qui a fait surface le 8 juin lorsqu’il a été déclenché par un changement de configuration client valide », détaille Fastly. « Nous avons détecté la perturbation dans la minute qui a suivi, puis identifié et isolé la cause, et désactivé la configuration. En 49 minutes, 95% de notre réseau fonctionnait normalement », ajoute le groupe. Il reconnaît que la panne a été « vaste et sévère » et « nous sommes vraiment désolés de l’impact sur nos clients et tous ceux qui comptent sur eux ».

Bien que Fastly pointe du doigt un client (son nom n’est pas cité) et sa configuration (qui n’est pas détaillée), il est bon de noter que le CDN reste le fautif ici. Le fait qu’un client puisse à lui tout seul provoquer une telle panne n’est pas normal. Fort heureusement, ce bug ne devrait pas se produire à l’avenir parce que la plateforme assure faire le nécessaire.

C’est quoi un CDN ?

Pour ceux qui ne le savent pas, CDN signifie Content Delivery Network. Cela permet d’avoir un même contenu sur plusieurs serveurs un peu partout dans le monde. Ainsi, si vous êtes en France, le contenu des pages va se charger depuis un serveur français (ou du moins européen). Si vous êtes aux États-Unis, le chargement de la page viendra d’un serveur américain. L’objectif est d’accélérer le chargement pour les internautes, selon le serveur qui se trouve le plus proche physiquement.