Ron Débloque : une histoire d’amitié entre un ado et un robot tout cassé (trailer VF)

Vous n’avez pas encore eu votre dose de robots mignons après Wall-E et Big Hero 6 ? Le film d’animation Ron Débloque (Ron’s Gone Wrong) nous parle d’un futur probable où les gamins pourront se faire offrir un robot « trop trop cool » blindé de gadgets en tous genres. Barney (Jack Dylan Grazer) aussi veut son robot, mais ce dernier, une boule métallique blanche du nom de Ron (Zach Galifianakis), ne fonctionnera pas vraiment comme prévu. De cette déception de départ va naitre une amitié étrange, au delà des imperfections de l’un et de l’autre.



La réalisatrice du métrage, une certaine Sarah Smith, explique qu’une partie du scénario a largement été influencée par la crise du COVID et par l’obligation de communique uniquement par le biais d’écrans et de messages textuels. L’amitié entre Ron et Barney montrerait donc combien les relations en « face-à-face » s’avèrent précieuses. Ron Débloque sortira en salles le 22 octobre prochain.