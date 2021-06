Le bitcoin est une arnaque face au dollar, selon Donald Trump

Donald Trump l’assure : le bitcoin est une arnaque en comparaison avec le dollar. L’ex-président a touché deux mots à ce sujet lors d’une intervention avec la chaîne américaine Fox Business.

« Le bitcoin, ça ressemble juste à une escroquerie », a déclaré Donald Trump. « Je n’aime pas ça parce que c’est une autre monnaie en concurrence avec le dollar », a-t-il ajouté. Il va même plus loin et dit qu’il aimerait que le dollar soit « la monnaie du monde ».

La BBC a discuté avec des experts pour savoir si le bitcoin était effectivement une menace pour la monnaie. Justin Urquhart-Stewart, cofondateur de Seven Investment Management et de la plateforme d’investissement Regionally, pense que le bitcoin présente une menace potentielle de déstabilisation des monnaies parce que la cryptomonnaie « a pris un tel essor qu’elle a créé un attrait populaire sans aucune force financière solide ». Il critique au passage Elon Musk de « se comporter de manière stupide » au vu de ce qu’il s’est passé avec Tesla.

Neil Wilson, analyste en chef du marché pour Markets.com, pense à l’inverse que le bitcoin n’est absolument pas une monnaie. « J’appelle les bitcoins plutôt des titres, comme des actions ou des obligations », dit-il. Il explique qu’avec le bitcoin, les gens l’achètent surtout pour le conserver et l’investir, plutôt que de le dépenser fréquemment.

Le prix du bitcoin n’a cessé de chuter depuis le début du mois de mai et ne s’est toujours pas redressé. Ces chutes ont été largement attribuées à la Chine, qui a interdit aux banques et aux sociétés de paiement de fournir des services liés aux transactions en cryptomonnaies. Aussi, Tesla a annoncé qu’il n’accepterait plus cette monnaie pour l’achat de ses voitures.