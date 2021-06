Les prochains smartphones pliables de Samsung seraient 20% moins chers

Les smartphones pliables de Samsung ne sont pas donnés, mais cela devrait un peu s’améliorer avec les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 qui seraient jusqu’à 20% moins chers que les modèles existants, selon SamMobile.

À son lancement en février 2020, le Galaxy Z Flip coûtait 1 500 euros en France. Pour sa part, le Galaxy Z Fold 2 a fait ses débuts en septembre de la même année au prix de 2 020 euros. Comme nous pouvons le voir, ce sont des prix élevés et tout le monde ne peut pas se permettre de débourser de telles sommes. Samsung semble en être conscient, d’où la réduction à venir.

C’est ainsi que les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 de Samsung devraient connaître une baisse de prix jusqu’à 20%. Le mot-clé ici est « jusque »à ». Il est donc possible que ce soit moins selon la capacité de stockage et selon les pays. Mais si l’on prend cette part de 20%, alors le Galaxy Z Fold 3 pourrait coûter un peu plus de 1 600 euros et le Galaxy Z Flip 3 pourrait avoir un prix autour de 1 200 euros en France.

Il n’y a pour l’instant pas d’information concernant la date de présentation par Samsung. Mais les smartphones ont déjà fuité il y a quelques semaines. On peut donc imaginer que Samsung ne va pas tarder à la officialiser.