Leak : le Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 se dévoilent sur YouTube

On sait désormais à quoi ressembleront les prochains smartphones pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Deux vidéos publiées sur YouTube dévoilent le design des appareils (il s’agit peut-être de rendus de travail), ce qui nous permet de constater que le Fold 3 s’inscrira dans le même form factor que ses prédécesseurs. Outre les 3 capteurs photo au dos, le Fold 3 devrait être compatible avec le stylet S-Pen.

En revanche, la vidéo du Z Flip 3 s’avère un peu plus digne d’intérêt dans la mesure où le design évolue clairement, avec un dos bicolore (une bande noire en haut et d’autres coloris en complément) et un écran secondaire sensiblement plus grand que celui de l’ancien modèle.



Si l’on s’en tient aux rumeurs concordantes, les Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 seront disponibles dans le commerce d’ici la fin de l’année en cours.