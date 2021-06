100 000 dollars pour un bout de poulet qui ressemble au personnage du jeu Among Us

C’est l’histoire totalement frapadingue du jour. Un Nugget de poulet en provenance d’un fast food BTS Meal (une sorte de produit dérivé du groupe de Kpop ?) s’est écoulé sur eBay pour la modique somme de 99 997 dollars ! La raison de cette frénésie d’enchères surréaliste ? Le Nugget ressemble à l’un des personnages du jeu vidéo culte Among Us (une sorte de Loup Garou dans l’espace).

Le Nugget a été mis en vente à 0,99 cents, et pendant un certain temps, personne n’a osé surenchérir sur ce montant dérisoire (mais déjà assez élevé par rapport au prix unitaire du Nugget dans sa boite d’origine). Et puis d’un coup d’un seul, tout s’est emballé, avec une première enchère faramineuse de 14 870 dollars, jusqu’à culminer à presque 100 000 dollars ! Selon le vendeur, ce nugget « a une date moyenne d’expiration d’environ 14 jours ». Nul doute que l’acheteur fortuné ne souhaitera pas mordre dedans…