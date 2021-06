TikTok annonce qu’il va collecter les données biométriques d’utilisateurs américains (sans consentement ?)

TikTok semble jouer une partie dangereuse aux Etats-Unis. Un temps dans le viseur de l’administration Trump pour des soupçons d’espionnage et siphonage de données privées, l’app de partage pousse à nouveau son avantage en modifiant ses CLUFs pour les utilisateurs américains. Une nouvelle sous partie des CLUFs précise ainsi le cadre d’application d’une collecte de certaines données et/ou identifiants biométriques :

« Nous pouvons collecter des identifiants biométriques et des informations biométriques telles que définies par les lois américaines, comme les empreintes faciales et vocales, à partir de votre Contenu utilisateur. Lorsque la loi l’exige, nous vous demanderons toutes les autorisations requises avant une telle collecte. »

TikTok précise le type de données qui pourront dorénavant être récupérées, soit « l’identification des objets et des paysages qui apparaissent, l’existence et l’emplacement dans une image des caractéristiques et attributs du visage et du corps, la nature de l’audio et le texte des mots prononcés dans votre Contenu utilisateur ».

Ainsi posée, la nouvelle CLUF (Conditions d’Utilisation) semble soumettre la récolte de données au consentement de l’utilisateur et aux lois en vigueur. Mais il y a un sacré loup dans la bergerie : en effet, seuls 5 états américains ont voté des lois encadrant la récolte de données biométriques : l’Illinois, Washington, la Californie, le Texas et l’Etat de New York. En creux (« Lorsque la loi l’exige »), il n’est donc pas bien difficile de supposer que TikTok ne demandera pas l’autorisation de l’utilisateur dans la grande majorité des Etats où la loi « ne l’exige pas ».

Ce coup de force pourrait pousser l’administration de Joe Biden à se montrer moins magnanime. Rappelons en effet qu’après l’annulation du ban de TikTok par un tribunal, le gouvernement fédéral avait fait appel de cette décision, un appel lui-même suspendu par la Maison Blanche. A trop tirer sur la corde…