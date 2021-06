Netflix annule la série Jupiter’s Legacy après une seule saison

Ereintée par la critique et par le public, la série Jupiter’s Legacy ne semblait pas franchement promise à un brillant avenir. Cette adaptation des Comics éponymes de Mark Millar (aussi showrunner sur la série) n’est jamais parvenue à faire décoller ses enjeux. A peine un mois après la diffusion de la saison 1, Netflix met donc un terme à la série, qui se terminait pourtant par un énorme cliffhanger.

Le mot « annulation » étant visiblement tabou chez Netflix, Mark Millar a publié un communiqué pour annoncer que l’univers du Comics se déploierait désormais dans la série animée Supercrooks (toujours pour le compte de Netflix), une annonce qui n’en est pas vraiment une puisque Netflix a déjà programmé la série depuis des mois.

Some big news from us on what’s coming up next in live-action from Millarworld, peeps! pic.twitter.com/usEuwVNHei — Millarworld (@mrmarkmillar) June 2, 2021

Supercrooks s’intéressera aux problèmes d’égos des super-méchants : « On me demande beaucoup ce qui va se passer après avec cet univers et la réponse se trouve du côté des super-vilains » déclare Millar. « J’ai toujours aimé les histoires de crimes à la Tarantino et Scorsese et les méchants ont toujours été la partie la plus amusante des histoires de super-héros. Faire quelque chose exclusivement sur les vilains qu’ils affrontent est quelque chose qui semble nouveau.” Croisons les doigts pour que le résultat final soit un peu plus convaincant que le très palot Jupiter’s Legacy.