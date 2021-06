Watch 3 et Watch 3 Pro : Huawei dévoile ses montres connectées sous HarmonyOS

On pouvait s’en douter. En plus de la présentation exhaustive d’HarmonyOS, un fork Android blindé de fonctions innovantes, Huawei a fait le forcing pour dévoiler une gamme complète d’appareils fonctionnant avec son nouvel OS, sans oublier la compatibilité avec certaines gammes de produits existantes (dont les Mate 40, P40, Mate 20, Mate 10, P30).

Outre les MatePad 11 et MatePad Pro, qui embarqueront HarmonyOS 2, Huawei lancera avant la fin de l’année les montres connectées Watch 3 et Watch 3 Pro, elles aussi sous HarmonyOS (version smartwatch). La Watch 3 sera déclinée en un modèle Sport et un modèle Classic, tous deux avec un boitier en aluminium. La Watch 3 Pro aura droit à la crème des matériaux, soit un boitier en Titane et un dos en céramique.

Au delà des matériaux utilisés pour le boitier, les deux montres affichent des specifications strictement identiques, soit un écran 1,43 pouces (1000 nits !) et 60 Hz, la compatibilité 4G (avec une eSim), un double GPS et une batterie capable de tenir 3 jours… avec la 4G. Du côté des fonctions de santé, c’est le carton plein, avec un capteur de fréquence cardiaque, un oxymètre et un capteur de température. Aucune autre smartwatch n’en propose autant sur le marché. Petit point qui prête à sourire, ces deux smartwatchs se contrôlent avec une petite couronne située sur le côté du boitier, ce qui ressemble beaucoup à ce que propose l’Apple Watch.

Les deux montres n’ont pas encore de date de lancement, mais l’on sait tout de même que la Huawei Watch 3 Sport avec bracelet en silicone sera commercialisée au prix de 369 euros. Il faudra se délester de 399 euros pour le modèle Classic avec bracelet en cuir, et lâcher 499 euros pour la Watch 3 Pro.