Pixel Buds A-Series : Google dévoile des écouteurs sans fil à 99€

Google a présenté de nouveaux écouteurs sans fil, il s’agit des Pixel Buds A-Series. Ils sont l’équivalent de ce qu’est le Pixel 4a au Pixel 4, à savoir un modèle moins cher.

Pixel Buds A-Series, les nouveaux écouteurs de Google

La qualité sonore des Pixel Buds A-Series est identique à celle que l’on retrouvait sur les Pixel Buds qui ont vu le jour en 2020. Google a par contre modifié le design des écouteurs sans fil pour créer une bonne étanchéité dans les oreilles tout en assurant un ajustement confortable. Google affirme qu’ils ont été conçus avec une « étanchéité douce » et un vent spatial pour réduire la pression intra-auriculaire.

Il n’y a pas de réduction active du bruit, mais Google indique que ses nouveaux écouteurs ont un système de volume adaptatif qui augmente ou diminue le volume en fonction de l’environnement où se trouve l’utilisateur.

Pour ce qui est des appels, des micros s’appuient sur le beamforming pour se concentrer sur la voix et réduire les bruits extérieurs. Par ailleurs, on retrouve Google Assistant, ainsi que la traduction en temps réel et diverses fonctionnalités en rapport avec l’assistant.

Google fait savoir que ses Pixel Buds A-Series ont une autonomie de cinq heures avec une seule charge. Un boîtier de charge permet de tenir 24 heures au total. C’est similaire à ce que propose la concurrence. Au passage, la recharge du boîtier se fait à l’aide d’un port USB-C et il n’y a pas de support pour la recharge sans fil. À noter également que les écouteurs ont une résistance à l’eau IPX4.

Prix et disponibilité

Les Pixel Buds A-Series de Google sont proposés en deux coloris : blanc et olive. Les écouteurs sont au prix de 99 euros en France. Il est possible de s’inscrire sur la liste d’attente depuis le Google Store avant de les commander.