MatePad Pro et MatePad 11 : deux nouvelles tablettes Huawei sous HarmonyOS 2

Lors de sa conférence presqu’entièrement consacrée à HarmonyOS, Huawei a dévoilé deux nouvelles tablettes. Le MatePad Pro et MatePad 11, tous deux sous HarmonysOS 2 (of course), s’avancent avec une fiche de specs plutôt solide. Le MatePad 11 bénéficie d’une dalle LCD IPS 10,95 pouces de définition 2 560 x 1 600 pixels avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, comme le MatePad 10 en somme. Côté MatePad Pro, c’est encore mieux, avec une dalle OLED de 12,6 pouces et un processeur Kirin 9000 (Kirin 70xx sur le MatePad 11 ?).

Les deux tablettes sont accompagnées du stylet M-Pen, qui peut se rattacher magnétiquement sur le côté de l’écran, à l’instar de l’Apple Pencil et de l’iPad. Le MatePad 11 doit se contenter d’un capteur 5 MPx à l’arrière (f/2.2), avec tout de même l’autofocus à détection de phase et d’un capteur 2 MPx à l’avant. Le MatePad Pro ne joue pas dans la même cours : capteur principal 13 Mpx, ultra grand angle 8 Mpx + capteur de profondeur.

Les deux tablettes n’ont pas encore de date de sortie en France mais on connait tout de même leur tarif, soit 399 euros pour le modèle standard du MatePad 11, et 799 euros pour le MatePad Pro.