Twitter dévoile Tomorrow, un service de météo en partie payant

Twitter a décidé de se lancer dans la météo locale avec son nouveau service Tomorrow. Le réseau social a passé un partenariat avec le météorologue Eric Holthaus pour créer cette nouvelle plateforme qui sera en partie payante.

Au départ, Twitter propose son service de météo Tomorrow dans une poignée de villes américaines. On retrouve Atlanta, Boston, Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Detroit, Houston, Minneapolis, New York, Philadelphie, Portland, San Antonio, San Francisco, Toronto et Washington. Il y a également la République dominicaine dans le lot.

Le service de météo est possible grâce à la participation de 18 météorologues locaux qui créeront du contenu gratuit et du contenu payant. L’équipe comptera une trentaine de rédacteurs spécialisés dans le climat et quatre rédacteurs à temps partiel. L’équipe produira des newsletters et du contenu exclusif sur Twitter via la plateforme de newsletters Revue, récemment acquise par Twitter. Il y aura également du contenu de courte durée spécifique aux abonnés, comme des sessions audio en direct via Twitter Spaces et des services de questions-réponses.

On retrouvera une offre gratuite et une offre payante. Twitter n’explique pas exactement ce que l’offre gratuite proposera. En revanche, l’offre payante est déjà connue : ce sera les newsletters et questions/réponses évoquées auparavant. Le prix sera de 10$/mois.

Mike Park, vice-président chargé des produits chez Twitter, a déclaré à Axios que la météo était une « correspondance parfaite » pour le réseau social, car de nombreuses personnes utilisent la plateforme pour suivre les catastrophes naturelles telles que les ouragans et les inondations. Cela pourrait être particulièrement utile si les autorités ont du mal à fournir des mises à jour importantes.