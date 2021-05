Selon des chercheurs (et une IA), un être humain ne pourrait pas vivre au delà de 150 ans

Sous l’intitulé « L’analyse longitudinale des marqueurs sanguins révèle une perte progressive de résilience et prédit la limite de la durée de vie humaine », une étude publiée par le site Nature en arrive à la conclusion que l’être humain a une durée de vie limitée, même dans le cas où l’on pourrait guérir de toutes les maladies et bénéficier de la vie la plus saine possible.

Pour les chercheurs et biologistes de l’entreprise singapourienne Gero, l’âge limite se situerait entre 120 et 150 ans ! C’est encore loin de l’espérance de vie d’un Dúnedain – embranchement de l’espèce humaine à laquelle appartient Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux -, mais cela permet tout de même de prévoit quelques tours de manège supplémentaires.

Aragorn, 88 ans dans le Seigneur des anneaux, et une espérance de vie de 200 à 250 ans. Etre humain : jusqu’à 150 ans maxi si l’on venait à bout de toutes les saletés.

Une analyse assistée par IA des données médicales et de l’ADN de plusieurs centaines de milliers de individus en provenance des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, aurait permis d’aboutir à ces conclusions somme toute rassurantes. L’âge de vie moyen dans la plupart des pays développés tourne autour de 85 ans pour les femmes et de 80 ans pour les hommes, ce qui signifie qu’il reste encore pas mal de marge pour gagner du temps de vie supplémentaire.

Mais que se passe t-il donc entre 120 et 150 ans ? Selon les chercheurs, entre ces différents âges de la vie, le corps humain perdrait de sa capacité de résilience, et donc ne pourrait plus se reconstruire sur les blessures du temps. Ok, mais qu’en est-il des cyborgs ?