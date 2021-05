Samsung prépare une tablette avec un grand écran de 14,6 pouces

La tablette Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung pourrait être très grande, avec un écran de 14,6 pouces. C’est en tout cas ce que suggère fortement un sondage de Samsung auprès de certains utilisateurs en Corée.

Un écran de 14,6 pouces pour la Galaxy Tab S8 Ultra de Samsung ?

La marque a envoyé un sondage pour tâter le terrain et l’une des données concerne une certaine tablette avec un écran de 14,6 pouces. C’est très grand pour ce type de produit. Même des ordinateurs portables n’ont pas cette taille au niveau de la dalle.

Cette fameuse Galaxy Tab S8 Ultra aurait donc un écran OLED de 14,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle aurait aussi une épaisseur de 5,5 mm et pèserait 650 grammes. Le sondage parle d’une batterie de 12 000 mAh avec le support de la charge à 45 W. Pour le reste, il y aurait 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 512 Go d’espace de stockage. Quant à la puce, de précédentes rumeurs ont évoqué le Snapdragon 888 pour les différentes Galaxy Tab S8.

Ce n’est pas le seul modèle en réalité. Samsung évoque également une tablette de 11 pouces avec un écran LCD de 120 Hz, une batterie de 8 000 mAh, 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Il y a également une tablette avec un écran OLED de 12,4 pouces, un affichage de 120 Hz, un capteur d’empreintes sous l’écran, une batterie de 10 090 mAh, 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage.

Le sondage de Samsung ne donne pas d’information sur la date de sortie. En revanche, le fabricant évoque déjà des prix : à partir de 829 000 wons (613 euros) pour le modèle de 11 pouces, 1 149 000 wons (849 euros) pour celui de 12,4 pouces et 1 469 000 wons (1 085 euros) pour celui de 14,6 pouces.