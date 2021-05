Twitter prépare des réactions aux tweets, comme Facebook

Après les réactions sur Facebook, il faut s’attendre à la même chose sur Twitter. Jane Manchun Wong a découvert que le réseau social à l’oiseau bleu prépare ce type d’interactions pour les tweets.

Cinq réactions sont en préparation par Twitter : j’aime, encouragement, hmm, triste et haha. La chercheuse note que les icônes sont pour l’instant du WIP (work in-progress, c’est-à-dire travail en cours). Il faut donc s’attendre à des visuels différents quand ce sera réellement disponible pour tout le monde.

Twitter is working on Tweet Reactions view:

“Likes”, “Cheer”, “Hmm”, “Sad”, “Haha”

The icons for the Cheer and Sad reactions are WIP and shown as the generic heart one at the moment https://t.co/ZCBhH8z7JR pic.twitter.com/dGqq1CzIis

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 28, 2021