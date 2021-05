Des chercheurs ont trouvé un moyen de soigner la cécité

Pendant quarante ans, la vue d’un homme de 58 ans s’est continuellement dégradée, provoquant sa cécité. Souffrant d’une rétinite pigmentaire, il a néanmoins choisi de participer à une étude menée par des chercheurs de l’Université de Bâle, du centre médical de l’Université de Pittsburgh et de la start-up GenSight Biologics. Ces derniers sont parvenus à restaurer une partie de sa perception visuelle grâce à l’optogénétique, une thérapie hybride associant l’optique et la génétique.

Une protéine issue d’une algue a contribué au traitement contre la cécité

Ces dernières années, l’optogénétique a été réorientée en tant que technique thérapeutique pour aider à traiter et potentiellement à inverser les maladies de cécité héréditaire comme la rétinite pigmentaire qui touche une personne sur 4.000 aux États-Unis.

Dans le cadre de l’étude, les chercheurs ont injecté un gène isolé appelé ChrimsonR, issu d’une espèce d’algue verte sensible à la lumière, dans l’un des yeux du patient. Le Dr José-Alain Sahel, professeur émérite et président du département d’ophtalmologie de la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh, co-fondateur de Gensight Biologis et co-chercheur principal de cette étude baptisée Pioneer, a déclaré :

Ces protéines sont très spéciales. Elles ont été découvertes à la fin des années 90 et au début des années 2000. Ces protéines existent dans les algues, captant la lumière et déclenchant une réponse électrique qui permet aux algues de se rapprocher ou de se rétracter de la lumière et c’est une protéine unique, donc avec une réponse très rapide.

Le patient a commencé à retrouver la vue quelques mois plus tard

En parallèle, Gensight a aussi développé un ensemble de lunettes de protection qui collectent des données d’image à partir d’une caméra événementielle intégrée et diffusent une lumière d’onde de haute intensité de 590 nm directement dans les yeux du patient. Selon Sahel, « ces caméras peuvent détecter de très faibles niveaux de changements, peuvent fonctionner à de faibles niveaux appliqués et à des niveaux de lumière élevés ».

Il a fallu attendre cinq mois après l’injection pour que le patient commence à porter les lunettes. Sept mois plus tard, il a commencé à voir des améliorations notables dans sa perception visuelle. Si auparavant, il ne pouvait ni localiser ni toucher des objets, il parvenait désormais à localiser et toucher un grand cahier 92% du temps, une petite trousse à crayons placés sur une table devant lui 36% du temps et à compter le nombre de gobelets placés sur une table avec une précision de 63%.

Désormais, GenSight travaille sur des lunettes à plus haute résolution et veut intégrer un système de suivi oculaire « afin que l’alignement avec l’œil soit meilleur », nous rapporte Engadget.