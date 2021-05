Internet dans l’espace : la Chine compte à son tour lancer près de 13 000 satellites

Les institutions et entreprises sont de plus en plus nombreuses à vouloir lancer des satellites dans l’espace pour déployer un réseau Internet à haut débit dans plusieurs parties du monde. C’est le cas, par exemple, de SpaceX qui a déjà lancé 1.737 satellites Starlink en orbite. Mais il n’est pas le seul sur le coup. En effet, Amazon cherche également à concrétiser son projet Kuiper qui consiste à libérer 3.236 satellites en orbite basse.

Désormais, la Chine compte elle-aussi rejoindre cette course à l’Internet dans l’espace. Le gouvernement chinois a effectivement annoncé la création d’un groupe dédié au développement et à l’exploitation de constellations qui totalisent presque 13 000 satellites à large bande.

Une méga-constellation de satellites qui serviront de relais de communication

La Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’Etat chinois (SASAC) a publié un communiqué annonçant la création d’un organisme dénommé China Satellite Network Group. Ce groupe se trouvera dans la Nouvelle Zone de Xiong’an, une zone économique spéciale créée dans la province du Hebei en 2017. Il sera chargé de développer deux constellations qui supporteront 12 992 satellites.

Des documents déposés en septembre 2020 par la Chine auprès de l’Union internationale des télécommunications (ITU) suggèrent que ces constellations se décomposeront en plusieurs sous-constellations qui évolueront entre 500 à 1 145 kilomètres d’altitude.

En tout cas, ces satellites auront pour objectif de fournir un Internet haut débit dans les zones rurales du pays. Mais aussi de favoriser les communications entre les pays de la nouvelle route de la soie. Pour information, la nouvelle route de la soie est un ensemble de liaisons maritimes et de voies ferroviaires entre la Chine et l’Europe qui passe par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni.