Réalité virtuelle : sous le casque VR, le temps passe plus vite (c’est la science qui le dit…)

C’est une sensation bien connue de nombreux joueurs VR. Après une longue session sous le casque, on s’étonne souvent d’avoir passé autant de temps à jouer en VR, comme si le temps s’était compressé. Ce décalage entre la durée réelle et la durée ressenti a été analysé par l’Université de Californie à Santa Cruz (États-Unis). 41 volontaires répartis en deux groupes ont joué à la même activité : un mini jeu vidéo consistant à sortir d’un labyrinthe. L’un des groupes joue à la manette, devant un écran, tandis que l’autre groupe joue au même jeu, mais en VR. Unique consigne : le participant doit faire une pause dès qu’il estime avoir joué 5 minutes.

En moyenne, les joueurs VR ont joué 72,6 secondes de plus que les joueurs devant l’écran. Sous le casque, le temps semble donc bel et bien se compresser, ce qui s’explique peut-être par la perte de certains repères. En revanche, les joueurs qui avaient commencer leur session devant l’écran et qui l’ont poursuivi en VR n’ont pas ressenti cet effet de compression temporelle.

Les chercheurs estiment que les conclusions de cette étude pourraient être mises à profit pour les malades chroniques passant beaucoup de temps à l’hôpital. Un casque VR sur la tête, et ces derniers pourraient avoir l’impression que le temps passe plus rapidement, ce qui diminuerait leur niveau de stress….