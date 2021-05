Exos 2×14 : Seagate dévoile le disque dur le plus rapide au monde

Attention bolide ! L’américain Seagate vient de dévoiler l’Exos 2×14, soit le disque dur le plus rapide du moment. Le périphérique, premier modèle de HDD à technologie Mach.2, affiche ainsi une vitesse de lecture/écriture séquentielle de 524 Mo/s, de quoi faire concurrence à certains SSD SATA (ok, pas les meilleurs). L’exos 2×14 s’avère deux fois plus rapide que l’Exos x16, qui était pourtant déjà un beau bolide.

Non content de pulvériser les records de vitesse, l’Exos 2×14 dispose d’une capacité de stockage monumentale de 14 To (en fait deux HDD de 7 to couplés, avec un cache 256 Mo par disque), ce qui le destine prioritairement aux fermes de serveur et aux bases de données pour le Big DATA.

L’appareil est rempli d’hélium (ce qui améliore l’efficacité des plateaux) et dispose d’une interface SAS 12Gb/s. Le système hôte considère l’Exos 2X14 comme deux disques logiques adressables indépendamment. Malgré ses performances dantesques, l’Exos 2×14 affiche un form-factor compact de 3,5 pouces. A noter que les clients pros pourront choisir de diminuer la consommation (12W au mieux de 13,5 W) via le paramétrage PowerBalance. Ce mode plus économe réduira en revanche les perfs d’environ 50% en lecture séquentielle, et de 5 à 10% en lecture aléatoire.

L’Exos 2×14 n’a pas encore de date de sortie. Seagate précise que ce modèle sera uniquement commercialisé aux professionnels.