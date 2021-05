Perseverance : le drone Ingenuity boucle son 6ème vol malgré une anomalie

Le 22 mai dernier, soit le 91ème jour de la mission Perseverance, le drone-hélico Ingenuity a bouclé son 6ème vol au dessus de la surface de Mars. Le drone est monté à 10 mètres d’altitude, a parcouru 150 mètres vers le sud-ouest à la vitesse de 4 mètres/seconde, s’est déporté ensuite de 15 mètres vers le sud, puis a encore volé sur 50 mètres vers le nord-est avant de se poser au sol. Décrite ainsi, cette séquence de vol ressemble à un succès de plus pour le JPL, mais c’était sans compter un soucis constaté à environ 65 mètres avant l’atterrissage. Dans les dernières secondes du vol, Ingenuity a commencé à osciller étrangement, un comportement qui serait dû à un glitch de l’analyse d’image du navcam (la caméra embarquée d’Ingenuity).

Just keep flying 🚁#MarsHelicopter completed its 6th flight. Despite unexpected motion from an image processing issue, Ingenuity muscled through the final ~65 meters of its 215-meter journey, landed safely & is ready to fly again. The chief pilot explains https://t.co/533hn7qixk pic.twitter.com/IHkkjXaHDd

— NASA JPL (@NASAJPL) May 27, 2021