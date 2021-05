🔥 Among Us est temporairement gratuit sur PC

Après NBA 2K21 offert la semaine dernière, c’est au tour du jeu Among Us d’être gratuit sur PC grâce à l’Epic Games Store. Le titre est déjà gratuit sur mobile, mais la version PC est payante (3,99€). C’est le moment de la réclamer pour ne pas payer.

Among Us est un party-game spatial jouable de 4 à 10 joueurs. Dans une station spatiale, il y a un imposteur caché parmi l’équipage dont la mission est d’assassiner les autres joueurs sans se faire prendre. Les parties et les avatars sont personnalisables et le jeu dispose du cross-platform avec les joueurs iOS et Android.

Among Us est devenu l’un des jeux les plus populaires au monde pendant la pandémie du Covid-19, permettant aux familles et aux amis de se retrouver autour d’un titre facile à comprendre.

Comme faire pour avoir Among Us gratuit ? Rendez-vous sur l’Epic Games Store depuis cette page et cliquez sur le bouton bleu « Obtenir ». Vous allez devoir vous identifier. Une fois que c’est fait, confirmez sur l’écran qui apparaît et le jeu est maintenant dans votre bibliothèque. Il est accessible gratuitement à vie. La seule condition est de le réclamer avant le 3 juin à 17 heures. La promotion sera finie après cette date et un autre jeu prendra le relais.